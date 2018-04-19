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زيادة مدى صواريخ مروحيات طيران الجيش الايراني الى 3 أضعاف

واشار قائد القوة البرية الى التغييرات الحاصلة في طيران الجيش قائلا، لقد اجرينا 3 تغييرات اساسية في طيران الجيش وهي عبارة عن؛ امكانية تحليق المروحيات ليلا، زيادة مدى صواريخ المروحيات، زيادة سرعة تنفيذ عمليات الصيانة الاساسية "اوفرهول" للمروحيات.
رمز الخبر: ۳۸۰۶۷
تأريخ النشر: 18 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن قائد القوة البرية الايرانية العميد كيومرث حيدري عن زيادة مدى صواريخ مروحيات طيران الجيش الى 3 أضعاف ما كانت عليه.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش مراسم استعراض وحدات من الجيش الايراني في الاحتفال بذكرى يوم الجيش الايراني، ان القوة البرية للجيش هي الان في افضل وضع لها وفي اعلى مستوى من الجهوزية.

واضاف، لقد اجرينا تغييرات في هيكلية القوة البرية للوصول الى اهدافنا المتوخاة على اساس توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

واشار قائد القوة البرية الى التغييرات الحاصلة في طيران الجيش قائلا، لقد اجرينا 3 تغييرات اساسية في طيران الجيش وهي عبارة عن؛ امكانية تحليق المروحيات ليلا، زيادة مدى صواريخ المروحيات، زيادة سرعة تنفيذ عمليات الصيانة الاساسية "اوفرهول" للمروحيات.

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زيادة مدى صواريخ مروحيات طيران الجيش الايراني الى 3 أضعاف
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