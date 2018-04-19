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ممثل الولي الفقيه بفيلق القدس: سنجعل الاعداء يندمون على عدوانهم على سوريا

ان على هذه الدول الاستكبارية ان تدرك ان كل اجراء يقومون به لن يحدث أي تغيير في اسلوب الدفاع ومعتقدات جبهة المقاومة.
رمز الخبر: ۳۸۰۶۴
تأريخ النشر: 17 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: ادان ممثل الولي الفقيه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، العدوان الغربي الثلاثي على سوريا، مؤكدا انهم سيندمون على شن هذا العدوان.

وقال علي شيرازي في تصريح لمراسل وكالة انباء "فارس" بهذا الشأن: منذ نحو سبع سنوات اشعل الارهابيون حربا في سوريا، وخلال هذه المدة كانت جميع القوى الاستكبارية في حالة قتال مع جبهة المقاومة.

واوضح ان اميركا واسرائيل وفرنسا والمانيا وبريطانيا والسعودية وتركيا وقطر والامارات تقف في الجبهة المعادية لمحور المقاومة، مضيفا: ان اميركا زعمت اليوم انها لم تعلن الحرب في سوريا، بل انها كانت منذ الماضي في حالة حرب، وفي الوقت الحاضر فانها غيرت اسلوب حربها فقط.

واشار ممثل الولي الفقيه في فيلق القدس الى ان الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين كانوا يتصورون ان بامكانهم من خلال تغيير اسلوب الحرب، الحاق الهزيمة بجبهة المقاومة، مضيفا: ان على هذه الدول الاستكبارية ان تدرك ان كل اجراء يقومون به لن يحدث أي تغيير في اسلوب الدفاع ومعتقدات جبهة المقاومة.

وتابع قائلا: بعون الله سنجعل اعداء الاسلام وخاصة اميركا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل يندمون على عدوانهم على سوريا.

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