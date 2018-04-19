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الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ معادية مجددا

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "إسرائيل" هي من قام بهذه الغارات، بينما لم يصدر شيء يتعلق بالأمر عن أي مصدر رسمي إسرائيلي.
رمز الخبر: ۳۸۰۶۱
تأريخ النشر: 17 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الثلاثاء لصواريخ يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق ومطار الشعيرات بريف حمص.

وقالت دائرة الإعلام إن ثلاثة صواريخ معادية استهدفت مطار الضمير العسكري بريف دمشق، كما استهدفت ستة صواريخ مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط معظمها.

إلى ذلك أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء مدينة حمص.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "إسرائيل" هي من قام بهذه الغارات، بينما لم يصدر شيء يتعلق بالأمر عن أي مصدر رسمي إسرائيلي.

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