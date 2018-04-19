ظريف يدعو الى استراتيجية اقليمية مشتركة لمكافحة التطرف

وتابع انه رغم هزيمة جماعة داعش وسائر الجماعات الارهابية فاننا نشهد انتشار شبكات واسعة من الجماعات المتطرفة ولاسيما جماعة داعش في غرب وجنوب ووسط اسيا ما يشكل خطرا محدقا لمنطقة الايكو.

شبکة تابناک الاخبارية: دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امام مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة الايكو في طاجيكستان اليوم الثلاثاء الى تبني استراتيجية اقليمية مشتركة لوقف انتشار التطرف وتجفيف منابع تمويله.

واشار ظريف الى التعقيدات التي تشهدها المنطقة منذ تسعينيات القرن المنصرم مؤكدا ان التدخلات الاجنبية والارهاب والتطرف قد دمرت الكثير من المناطق وان التطرف المشوب بالعنف مازال يشكل تهديدا لمنطقة الايكو.

وتابع انه رغم هزيمة جماعة داعش وسائر الجماعات الارهابية فاننا نشهد انتشار شبكات واسعة من الجماعات المتطرفة ولاسيما جماعة داعش في غرب وجنوب ووسط اسيا ما يشكل خطرا محدقا لمنطقة الايكو.

وقال ظریف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد دوما للتعاون على صعيد مكافحة التطرف والارهاب واضاف ان الجهود المشتركة لمحاربة تهريب المخدرات بامكانه ان يسهم في تجفيف احد اهم مصادر تمويل الجماعات الارهابية المتطرفة .

وتابع ان الدول الاعضاء في منظمة الايكو تواجه ايضا عددا من التحديات الاخرى مثل تدمير البيئة والتغيرات المناخية والجفاف والعواصف الترابية والتلوث داعيا الى الاهتمام بها وتعزيز طاقات المنظمة لمواجهتها.