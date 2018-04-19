مدينة كاشان عاصمة للكتاب في ايران

ويشار الى ان مدينة اهواز /جنوب غرب/ كانت قد اختيرت عاصمة للكتاب في ايران خلال عام 2014 ومن ثم اختيرت مدينة نيشابور /شمال شرق/ في الدورة الثانية وبوشهر /جنوب/ في الدورة الثالثة.

شبکة تابناک الاخبارية: اختيرت مدينة كاشان / وسط / عاصمة للكتاب في ايران في الدورة السنوية الرابعة.



وفي العام الرابع استطاعت كاشان الترشح والدخول في التنافس النهائي مع المدن الايرانية الاخرى بفضل تقديم دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي في المدينة 40 مشروعا في شؤون الكتاب وارسالها الى الامانة العامة حيث احرزت المرتبة المتفوقة واختيرت عاصمة للكتاب في دورتها السنوية الرابعة.



ويشار الى ان مدينة اهواز /جنوب غرب/ كانت قد اختيرت عاصمة للكتاب في ايران خلال عام 2014 ومن ثم اختيرت مدينة نيشابور /شمال شرق/ في الدورة الثانية وبوشهر /جنوب/ في الدورة الثالثة.